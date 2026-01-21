Trail solidaire des Trois Zelles Saint-Épain

Trail solidaire des Trois Zelles

Rue des Deneux Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Venez courir avec le coeur pour soutenir l’aventure humanitaire de l’association Les Trois Zelles au Sénégal qui consistera à apporter des fournitures scolaires dans des écoles rurales en avril 2026 !

Distance 5, 8 et 13,5 km essentiellement sur chemin en campagne et forêt. Trail non chronométré.

Retrait des dossards à partir de 8h30 sur le parking des Deneux devant le plan d’eau

– 13,5 km départ à 9h45 (ravitaillement prévu)

– 8 km départ à 10h00

– 5 km départ à 10h15

Inscription obligatoire.

Verre de l’amitié offert après ce bel effort ! 7 .

Rue des Deneux Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 86 07 54 18

English :

Event organized by the Les Vallées Vertes association, with new routes to discover.

Hiking trails of 7 and 13 km.

Mountain bike trails of 20, 30 and 38 km.

Registration from 8:30 am. Free departures until 9:30 am.

