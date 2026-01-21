Trail solidaire des Trois Zelles Saint-Épain
Trail solidaire des Trois Zelles Saint-Épain dimanche 8 mars 2026.
Trail solidaire des Trois Zelles
Rue des Deneux Saint-Épain Indre-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Venez courir avec le coeur pour soutenir l’aventure humanitaire de l’association Les Trois Zelles au Sénégal qui consistera à apporter des fournitures scolaires dans des écoles rurales en avril 2026 !
Distance 5, 8 et 13,5 km essentiellement sur chemin en campagne et forêt. Trail non chronométré.
Venez courir avec le coeur pour soutenir l’aventure humanitaire de l’association Les Trois Zelles au Sénégal qui consistera à apporter des fournitures scolaires dans des écoles rurales en avril 2026 !
Distance 5, 8 et 13,5 km essentiellement sur chemin en campagne et forêt. Trail non chronométré.
Retrait des dossards à partir de 8h30 sur le parking des Deneux devant le plan d’eau
– 13,5 km départ à 9h45 (ravitaillement prévu)
– 8 km départ à 10h00
– 5 km départ à 10h15
Inscription obligatoire.
Verre de l’amitié offert après ce bel effort ! 7 .
Rue des Deneux Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 86 07 54 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Event organized by the Les Vallées Vertes association, with new routes to discover.
Hiking trails of 7 and 13 km.
Mountain bike trails of 20, 30 and 38 km.
Registration from 8:30 am. Free departures until 9:30 am.
L’événement Trail solidaire des Trois Zelles Saint-Épain a été mis à jour le 2026-01-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme