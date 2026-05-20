Trail solidaire et mémoriel Mémorial de la Résistance Chasseneuil-sur-Bonnieure

Chasseneuil-sur-Bonnieure

Trail solidaire et mémoriel

Mémorial de la Résistance Départ du Mémorial Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Trail solidaire et mémoriel

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Mémorial de la Résistance Départ du Mémorial Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 39 55 36

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English :

Trail of solidarity and remembrance

L’événement Trail solidaire et mémoriel Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Charente Limousine