Trail solidaire et mémoriel Mémorial de la Résistance Chasseneuil-sur-Bonnieure
Trail solidaire et mémoriel Mémorial de la Résistance Chasseneuil-sur-Bonnieure dimanche 28 juin 2026.
Chasseneuil-sur-Bonnieure
Trail solidaire et mémoriel
Mémorial de la Résistance Départ du Mémorial Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Trail solidaire et mémoriel
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Mémorial de la Résistance Départ du Mémorial Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 39 55 36
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English :
Trail of solidarity and remembrance
L’événement Trail solidaire et mémoriel Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Charente Limousine