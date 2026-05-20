Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Trail solidaire et mémoriel Mémorial de la Résistance Chasseneuil-sur-Bonnieure

Trail solidaire et mémoriel Mémorial de la Résistance Chasseneuil-sur-Bonnieure dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Mémorial de la Résistance

Adresse : Départ du Mémorial

Ville : 16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure

Département : Charente

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Chasseneuil-sur-Bonnieure

Trail solidaire et mémoriel

Mémorial de la Résistance Départ du Mémorial Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Trail solidaire et mémoriel
  .

Mémorial de la Résistance Départ du Mémorial Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 39 55 36 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Trail of solidarity and remembrance

L’événement Trail solidaire et mémoriel Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Charente Limousine

À voir aussi à Chasseneuil-sur-Bonnieure (Charente)