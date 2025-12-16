Trail solidaire La Boucle des Joggeurs

Ermitage St Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Cet événement sportif et convivial rassemble chaque année coureurs, marcheurs et bénévoles autour d’une cause caritative, dans le cadre naturel exceptionnel de notre territoire.

Au-delà du défi sportif, il s’agit d’un moment de partage et de solidarité qui met en valeur le dynamisme associatif et l’esprit d’entraide de notre association qui a pour but de récolter des fonds pour la recherche contre la maladie de Charcot.

Au programme

Marche de 6,5 et 8,5 km, course de 5,5 km, course de 11 km, challenge (6 boucles de 5,5 km, avec 200D +, temps de 50 min. max par boucle).

Marché de producteurs locaux, buvette, restauration sur place.

Informations et inscription sur le site. .

Ermitage St Valbert Fougerolles-Saint-Valbert 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lesjoggeursducoeur@gmail.com

English : Trail solidaire La Boucle des Joggeurs

L’événement Trail solidaire La Boucle des Joggeurs Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2025-12-12 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)