Trail Solidaire En face du Restaurant Rocamadour

Trail Solidaire

En face du Restaurant 244 route de Calès Rocamadour Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 10:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Alvitrail organise un trail solidaire pour venir en aide à une famille de Gramat qui a tout perdu dans un incendie de leur maison pendant les fêtes

Le parcours est celui du 12 kms du trail de Rocamadour AOP

Pour ceux qui veulent reconnaître le parcours et ceux qui n’ont pas eu la chance d’avoir de dossards, c’est le moment de venir poncer les sentiers et en plus c’est pour la bonne cause

Départ 10h inscription sur place

En face du Restaurant 244 route de Calès Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 6 63 96 96 04

English :

Alvitrail is organizing a solidarity trail to help a family from Gramat who lost everything in a fire in their house during the holidays

The course is that of the 12 kms of the Rocamadour PDO trail

For those who want to recognize the course and those who haven?for those who want to reconnoitre the course and those who weren?t lucky enough to get bibs, it?s time to come and sand the trails, and what?s more, it?s for a good cause

Start 10am registration on site

L’événement Trail Solidaire Rocamadour a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Vallée de la Dordogne