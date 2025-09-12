Trail solidaire Trail Volodalen du Jura Lieu-dit Base de Bellecin Orgelet

Trail solidaire Trail Volodalen du Jura

Lieu-dit Base de Bellecin Centre sportif de Bellecin Orgelet Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 07:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le TVJ est de retour pour sa 16ᵉ édition le 25 juillet 2026 dès 7h00 !

Les courses

– TVJ 61 61 KM 1 600m D+

– TVJ 40 40 KM 1 000m D+

– TVJ 25 25 KM 750m D+

– Le 17 de Bellecin 17 KM 380m D+

– Le 10 de Bellecin 10 KM 200m D+

– Le 10 KM Off 10 KM non chronométré 200m D+

– La Girl Power 10 KM 100% femmes 200m D+

– La Bambino 200 m Course gratuite destinée aux enfants de 6 à 12 ans.

Au-delà des courses, profitez de nombreuses animations dans le village du TVJ.

Toute la journée, des activités sportives pour tous, une plage, de la musique et un repas bien mérité après l’effort vous attendent. La journée se termine en beauté avec un concert au bord du lac.

Le TVJ est une course solidaire créée pour venir en aide aux enfants les plus démunis de Tohouè, un petit village au Bénin (Afrique) , ainsi que pour soutenir d’autres association locales. .

Lieu-dit Base de Bellecin Centre sportif de Bellecin Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 94 00 88

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English : Trail solidaire Trail Volodalen du Jura

L’événement Trail solidaire Trail Volodalen du Jura Orgelet a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE