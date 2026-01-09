Trail Sud Touraine

3 Pl. du 11 Novembre Chambon Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Plusieurs parcours accessibles à tous un trail de 46 km (niveau national), un 23 km, un 12 km, une marche nordique (qualificative pour les championnats de France) et une randonnée. Les itinéraires, principalement en chemins et sentiers, valorisent le patrimoine naturel et rural de la région.

Le Trail Sud Touraine est une manifestation sportive nature incontournable du début de saison, organisée chaque année le premier samedi de mars au cœur de la Touraine du Sud. L’événement propose plusieurs formats accessibles à tous un trail long de 46 km de niveau national, un trail de 23 km, un trail de 12 km, une épreuve de marche nordique, qualificative pour les championnats de France, ainsi qu’une randonnée pour tous. Les parcours, tracés principalement sur chemins et sentiers, mettent en valeur le patrimoine naturel et rural du territoire. Le Trail Sud Touraine rassemble plus d’un millier de participants venus de toute la France et de l’étranger, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, rendue possible grâce à l’engagement de nombreux bénévoles et partenaires locaux. 6 .

3 Pl. du 11 Novembre Chambon 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 04 73 51 gagneuxn@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

There are several trails accessible to all: a 46 km trail (national level), a 23 km trail, a 12 km trail, a Nordic walking trail (qualifier for the French championships) and a hiking trail. The routes, mainly on paths and tracks, highlight the region’s natural and rural heritage.

L’événement Trail Sud Touraine Chambon a été mis à jour le 2026-01-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire