Trail Summit Rue Jean Monard Aix-les-Bains

Trail Summit

Rue Jean Monard Centre culturel et des congrès André Grosjean Aix-les-Bains Savoie

Tarif : – – EUR

Remise personnalisée après échange avec l’organisation

Date :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

Ce Congrès Trail & Santé proposera des conférences et ateliers avec des professionnels du coaching, de la santé et des athlètes de haut niveau engagés.



5 thématiques abordées santé, entraînement, jeunesse, nutrition et prépa mentale

.

Rue Jean Monard Centre culturel et des congrès André Grosjean Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@ecole-de-trail.com

English :

The Trail & Health Congress will feature conferences and workshops with coaching and health professionals and committed top-level athletes.



5 themes: health, training, youth, nutrition and mental preparation

German :

Dieser Kongress Trail & Gesundheit wird Vorträge und Workshops mit Fachleuten aus den Bereichen Coaching und Gesundheit sowie engagierten Spitzensportlern anbieten.



5 Themenbereiche: Gesundheit, Training, Jugend, Ernährung und mentale Vorbereitung

Italiano :

Il Trail & Health Congress prevede conferenze e workshop con professionisti del coaching e della salute e atleti impegnati di alto livello.



5 temi: salute, allenamento, giovani, alimentazione e preparazione mentale

Espanol :

El Congreso Trail & Health ofrecerá conferencias y talleres con profesionales del entrenamiento y la salud y atletas comprometidos de alto nivel.



5 temas: salud, entrenamiento, juventud, nutrición y preparación mental

