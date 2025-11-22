Trail Summit Rue Jean Monard Aix-les-Bains
Trail Summit Rue Jean Monard Aix-les-Bains samedi 22 novembre 2025.
Trail Summit
Rue Jean Monard Centre culturel et des congrès André Grosjean Aix-les-Bains Savoie
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
2025-11-22
Ce Congrès Trail & Santé proposera des conférences et ateliers avec des professionnels du coaching, de la santé et des athlètes de haut niveau engagés.
5 thématiques abordées santé, entraînement, jeunesse, nutrition et prépa mentale
Rue Jean Monard Centre culturel et des congrès André Grosjean Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@ecole-de-trail.com
English :
The Trail & Health Congress will feature conferences and workshops with coaching and health professionals and committed top-level athletes.
5 themes: health, training, youth, nutrition and mental preparation
German :
Dieser Kongress Trail & Gesundheit wird Vorträge und Workshops mit Fachleuten aus den Bereichen Coaching und Gesundheit sowie engagierten Spitzensportlern anbieten.
5 Themenbereiche: Gesundheit, Training, Jugend, Ernährung und mentale Vorbereitung
Italiano :
Il Trail & Health Congress prevede conferenze e workshop con professionisti del coaching e della salute e atleti impegnati di alto livello.
5 temi: salute, allenamento, giovani, alimentazione e preparazione mentale
Espanol :
El Congreso Trail & Health ofrecerá conferencias y talleres con profesionales del entrenamiento y la salud y atletas comprometidos de alto nivel.
5 temas: salud, entrenamiento, juventud, nutrición y preparación mental
