Trail Sur la trace des Templiers Pierrevillers

Trail Sur la trace des Templiers Pierrevillers dimanche 5 octobre 2025.

Trail Sur la trace des Templiers

cour des Templiers Pierrevillers Moselle

Dimanche 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Êtes-vous prêts à relever le Défi des Templiers ?

Sur la trace des Templiers, trail à Pierrevillers

Les inscriptions sont déjà ouvertes… et vous êtes déjà nombreux à avoir répondu présent

À tous les passionnés de trail, aux amoureux de nature et aux amateurs de défis

la forêt, les sentiers, l’histoire et l’ambiance n’attendent plus que vous !

Inscrivez vous dès maintenant et rejoignez l’aventure !Tout public

cour des Templiers Pierrevillers 57120 Moselle Grand Est +33 6 70 00 53 57 Traildestempliers@gmail.com

English :

Are you ready to take on the Templiers Challenge?

On the trail of the Templiers, trail in Pierrevillers

Registration is now open? and many of you have already signed up!

To all trail enthusiasts, nature lovers and challenge seekers:

the forest, the trails, the history and the atmosphere are waiting for you!

Register now and join the adventure!

German :

Sind Sie bereit, sich der Herausforderung der Templer zu stellen?

Auf den Spuren der Templer, Trail in Pierrevillers

Die Anmeldungen sind bereits geöffnet ? und viele von Ihnen haben sich bereits angemeldet

An alle Trail-Fans, Naturliebhaber und Liebhaber von Herausforderungen:

der Wald, die Wege, die Geschichte und die Atmosphäre warten nur auf Sie!

Melden Sie sich jetzt an und werden Sie Teil des Abenteuers!

Italiano :

Siete pronti a raccogliere la sfida dei Templiers?

Sulle tracce dei Templiers, percorso a Pierrevillers

Le iscrizioni sono già aperte e molti di voi si sono già iscritti!

A tutti gli amanti dei sentieri, della natura e delle sfide:

la foresta, i sentieri, la storia e l’atmosfera vi aspettano!

Iscrivetevi subito e partecipate all’avventura!

Espanol :

¿Está preparado para aceptar el reto de los Templiers?

Sobre la pista de los Templiers, pista en Pierrevillers

Las inscripciones ya están abiertas… ¡y muchos de vosotros ya os habéis apuntado!

A todos los entusiastas de los senderos, amantes de la naturaleza y buscadores de retos:

¡el bosque, los senderos, la historia y el ambiente os esperan!

¡Inscríbete ahora y únete a la aventura!

