Trail Terre de Feu

Porte de Munster Turckheim Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-02-22 08:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Le trail, Terre de Feu proposera pas moins de 3 courses entre vignes et forêts, parsemé de points de vue époustouflants sur la ville de Turckheim.(+ course enfants dans la ville).

Le départ sera donné au niveau de la porte de Munster

Départ à 8h pour le 30km

Départ à 8h45 pour le 20km

Départ à 10h pour le 12km

suivi de la course des enfants à travers la ville à 9h15. .

Porte de Munster Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est info(@)sporkrono.fr

English :

The trail, Terre de Feu will propose no less than 3 races between vineyards and forests, with breathtaking views of the town of Turckheim (+ children’s race in the town).

German :

Der Trail, Terre de Feu wird nicht weniger als 3 Läufe zwischen Weinbergen und Wäldern anbieten, gespickt mit atemberaubenden Ausblicken auf die Stadt Turckheim (+ Kinderlauf in der Stadt).

Italiano :

Il percorso Terre de Feu offrirà non meno di 3 gare tra vigneti e boschi, con viste mozzafiato sulla città di Turckheim (+ gara per bambini nella città).

Espanol :

El sendero Terre de Feu ofrecerá no menos de 3 carreras entre viñedos y bosques, con impresionantes vistas sobre la ciudad de Turckheim (+ carrera infantil en la ciudad).

L’événement Trail Terre de Feu Turckheim a été mis à jour le 2025-10-12 par Office de tourisme de Colmar