Trail Terre de Feu Turckheim
Trail Terre de Feu Turckheim dimanche 22 février 2026.
Trail Terre de Feu
Porte de Munster Turckheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-22 08:00:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Le trail, Terre de Feu proposera pas moins de 3 courses entre vignes et forêts, parsemé de points de vue époustouflants sur la ville de Turckheim.(+ course enfants dans la ville).
Terre de Feu , c’est le nouveau rendez-vous trail de votre début d’année en Alsace, pas moins de 3 courses au départ de la ville de Turckheim (+ courses enfants).
Le départ sera donné au niveau de la porte de Munster
Départ à 8h pour le 30km
Départ à 8h45 pour le 20km
Départ à 10h pour le 12km
suivi de la course des enfants à travers la ville à 9h15. .
Porte de Munster Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est info(@)sporkrono.fr
English :
The trail, Terre de Feu will propose no less than 3 races between vineyards and forests, with breathtaking views of the town of Turckheim (+ children’s race in the town).
German :
Der Trail, Terre de Feu wird nicht weniger als 3 Läufe zwischen Weinbergen und Wäldern anbieten, gespickt mit atemberaubenden Ausblicken auf die Stadt Turckheim (+ Kinderlauf in der Stadt).
Italiano :
Il percorso Terre de Feu offrirà non meno di 3 gare tra vigneti e boschi, con viste mozzafiato sulla città di Turckheim (+ gara per bambini nella città).
Espanol :
El sendero Terre de Feu ofrecerá no menos de 3 carreras entre viñedos y bosques, con impresionantes vistas sobre la ciudad de Turckheim (+ carrera infantil en la ciudad).
L’événement Trail Terre de Feu Turckheim a été mis à jour le 2025-10-12 par Office de tourisme de Colmar