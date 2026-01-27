Trail Tous ensemble Rue de la République Beuzeville
Trail Tous ensemble Rue de la République Beuzeville dimanche 1 février 2026.
Trail Tous ensemble
Rue de la République Place de Beuzeville Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 09:45:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
TOUS ENSEMBLE Sortie proposée pour les débutants reprise d’activité pour une boucle de 5km
DIMANCHE 01/02 à 09h45, Place de Beuzeville
TOUS ENSEMBLE
Sortie proposée pour les débutants/reprise d activité.
C’est parti pour une boucle de 5 km, pas d’ inquiétude, nous seront là pour vous accompagner et vous encourager.
Nous partagerons tous ensemble cette 1 ère partie puis pour ceux qui le souhaitent nous prolongerons la sortie.
Nos amis à 4 pattes (en canicross) sont les bienvenus. .
Rue de la République Place de Beuzeville Beuzeville 27210 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trail Tous ensemble
TOUS ENSEMBLE: A 5km loop for beginners/restarters
L’événement Trail Tous ensemble Beuzeville a été mis à jour le 2026-01-27 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville