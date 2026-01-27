Trail Tous ensemble Rue de la République Beuzeville

Trail Tous ensemble

Rue de la République Place de Beuzeville Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 09:45:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

TOUS ENSEMBLE Sortie proposée pour les débutants reprise d’activité pour une boucle de 5km

DIMANCHE 01/02 à 09h45, Place de Beuzeville

TOUS ENSEMBLE

Sortie proposée pour les débutants/reprise d activité.

C’est parti pour une boucle de 5 km, pas d’ inquiétude, nous seront là pour vous accompagner et vous encourager.

Nous partagerons tous ensemble cette 1 ère partie puis pour ceux qui le souhaitent nous prolongerons la sortie.

Nos amis à 4 pattes (en canicross) sont les bienvenus. .

Rue de la République Place de Beuzeville Beuzeville 27210 Eure Normandie

English : Trail Tous ensemble

TOUS ENSEMBLE: A 5km loop for beginners/restarters

