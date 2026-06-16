Trail Trail des Duos et Randonnée Mairie Saint-Bihy

Saint-Bihy

Trail Trail des Duos et Randonnée

Mairie 14 Route des Marronniers Saint-Bihy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Le trail des Duos est une course nature de 9 km. (duo homme, femme ou mixte). Il s’inscrit dans le challenge du Gouet au lié. Le parcours est très varié et peu vallonné se situant sur la commune de Saint- Bihy. Les participants emprunteront des chemins privés et communaux entre sous-bois et bord de l’étang de la Grande-Isle, le long du Gouët et quelques portions de route. Le tracé vous permettra de profiter de nombreux points de vues exceptionnels (les éoliennes, manoir de Grand’Isle, fontaine de St-Bieuzy).

Inscriptions sur klikego.com .

Mairie 14 Route des Marronniers Saint-Bihy 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 46 88

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English :

L’événement Trail Trail des Duos et Randonnée Saint-Bihy a été mis à jour le 2026-06-16 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme