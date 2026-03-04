Trail Trail du Rodo Rue Saint-Fiacre Pordic

Trail Trail du Rodo

Rue Saint-Fiacre Parking devant la Sal’Tremlez Pordic Côtes-d’Armor

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Trois parcours de 9, 14 et 23 km vous attendent à Tréméloir, le coin nature de Pordic !

Ces itinéraires serpentent à travers des vallées verdoyantes et longent les rivières, offrant un cadre idéal pour les amateurs de trail. Niché entre deux vallées, Tréméloir vous propose des sentiers à 95 % naturels, mêlant chemins et mono-traces.

Que vous soyez adepte de montées dynamiques, de descentes rapides, de relances toniques ou simplement de balades

tranquilles entre amis ou en famille, chacun trouvera son bonheur parmi les trois distances proposées. Cette édition

soutient de nouveau la Thomas Team, une association engagée dans la lutte contre les cancers pédiatriques. .

Rue Saint-Fiacre Parking devant la Sal'Tremlez Pordic 22590 Côtes-d'Armor Bretagne

