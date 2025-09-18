Trail Trans Aubrac à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Trail Trans Aubrac à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac samedi 18 avril 2026.
Trail Trans Aubrac à St Geniez d’Olt
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Evènement de trail running au large panel d’épreuves, vous découvrirez la vallée de l’Aveyron, du Lot et traverserez les plateaux d’Aubrac au contact d’une nature sauvage encore préservée. Venez découvrir l’Aubrac autrement !
Infos et inscriptions https://www.trans-aubrac.fr .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie
English :
A trail running event with a wide range of events, you will discover the Aveyron and Lot valleys and cross the Aubrac plateaus in contact with a wild and preserved nature. Come and discover the Aubrac in a different way!
German :
Bei diesem Trailrunning-Event mit einer breiten Palette an Wettkämpfen werden Sie die Täler des Aveyron und des Lot entdecken und die Hochebenen von Aubrac durchqueren, wo Sie in Kontakt mit einer wilden, noch unberührten Natur kommen werden. Entdecken Sie die Aubrac auf eine andere Art und Weise!
Italiano :
Un evento di trail running con una vasta gamma di eventi, che vi permetterà di scoprire le valli dell’Aveyron e del Lot e di attraversare gli altopiani dell’Aubrac a contatto con una natura selvaggia e preservata. Venite a scoprire l’Aubrac in modo diverso!
Espanol :
Un evento de trail running con un amplio abanico de pruebas, descubrirá los valles del Aveyron y del Lot y atravesará las mesetas del Aubrac en contacto con una naturaleza salvaje y preservada. ¡Ven a descubrir el Aubrac de una forma diferente!
L’événement Trail Trans Aubrac à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2025-09-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)