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Trail transfrontalier des 2 monts 2026 Place de l’infirmerie Montmédy

dimanche 11 octobre 2026 · Place de l'infirmerie · Montmédy

Trail transfrontalier des 2 monts 2026 Place de l’infirmerie Montmédy

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Place de l'infirmerie
Adresse
Citadelle
Ville
55600 Montmédy
Département
Meuse
Tarif

Montmédy

Trail transfrontalier des 2 monts 2026

Place de l’infirmerie Citadelle Montmédy Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Le TT2M vous donne rendez-vous le dimanche 11 octobre 2026 pour de nouvelles aventures !
NOUVEAUX PARCOURS
– 2 distances de trail
– 1 marche gourmande
– 1 village de départ animé
SAVE THE DATE !!
Cet évènement est co-financé par l’Union européenne dans le cadre de la programmation Interreg Grande Région – 2FT.Tout public
  .

Place de l’infirmerie Citadelle Montmédy 55600 Meuse Grand Est +33 6 07 43 39 99  denis.lebret06@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

TT2M looks forward to seeing you on Sunday, October 11, 2026, for new adventures!
NEW ROUTES
– 2 trail running distances
– 1 gourmet walk
– 1 lively starting village
SAVE THE DATE!!
This event is co-funded by the European Union as part of the Interreg Grande Région – 2FT program.

L’événement Trail transfrontalier des 2 monts 2026 Montmédy a été mis à jour le 2026-09-04 par ARDENNE-MEUSE

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