Trail transfrontalier des 2 monts 2026 Place de l’infirmerie Montmédy
dimanche 11 octobre 2026 · Place de l'infirmerie · Montmédy
Informations pratiques
Montmédy
Trail transfrontalier des 2 monts 2026
Place de l’infirmerie Citadelle Montmédy Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Le TT2M vous donne rendez-vous le dimanche 11 octobre 2026 pour de nouvelles aventures !
NOUVEAUX PARCOURS
– 2 distances de trail
– 1 marche gourmande
– 1 village de départ animé
SAVE THE DATE !!
Cet évènement est co-financé par l’Union européenne dans le cadre de la programmation Interreg Grande Région – 2FT.Tout public
.
Place de l’infirmerie Citadelle Montmédy 55600 Meuse Grand Est +33 6 07 43 39 99 denis.lebret06@orange.fr
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English :
TT2M looks forward to seeing you on Sunday, October 11, 2026, for new adventures!
NEW ROUTES
– 2 trail running distances
– 1 gourmet walk
– 1 lively starting village
SAVE THE DATE!!
This event is co-funded by the European Union as part of the Interreg Grande Région – 2FT program.
L’événement Trail transfrontalier des 2 monts 2026 Montmédy a été mis à jour le 2026-09-04 par ARDENNE-MEUSE
À voir aussi à Montmédy (Meuse)
- Exposition « Fonds Henri Albustroff : Portraits », Maison des Patrimoines et de l’Habitat, Montmédy 19 septembre 2026
- Exposition « Le Dessin (XIXe-XXIe siècles) Le Pays de Montmédy illustré », Citadelle Casemate 49, Montmédy 19 septembre 2026
- Route des peintres luxembourgeois de Montmédy, Église Saint-Martin, Montmédy 19 septembre 2026
- Exposition « Par-delà les lisières », Église Saint-Martin, Montmédy 19 septembre 2026
- Visite guidée flash au musée Jules Bastien-Lepgae, Citadelle – Musée Jules Bastien-Lepage – Musée de la Fortification, Montmédy 19 septembre 2026