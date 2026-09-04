Trail transfrontalier des 2 monts 2026 Place de l’infirmerie Montmédy

Informations pratiques

Montmédy

Trail transfrontalier des 2 monts 2026

Place de l’infirmerie Citadelle Montmédy Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Le TT2M vous donne rendez-vous le dimanche 11 octobre 2026 pour de nouvelles aventures !

NOUVEAUX PARCOURS

– 2 distances de trail

– 1 marche gourmande

– 1 village de départ animé

SAVE THE DATE !!

Cet évènement est co-financé par l’Union européenne dans le cadre de la programmation Interreg Grande Région – 2FT.Tout public

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Place de l’infirmerie Citadelle Montmédy 55600 Meuse Grand Est +33 6 07 43 39 99 denis.lebret06@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

TT2M looks forward to seeing you on Sunday, October 11, 2026, for new adventures!

NEW ROUTES

– 2 trail running distances

– 1 gourmet walk

– 1 lively starting village

SAVE THE DATE!!

This event is co-funded by the European Union as part of the Interreg Grande Région – 2FT program.

L’événement Trail transfrontalier des 2 monts 2026 Montmédy a été mis à jour le 2026-09-04 par ARDENNE-MEUSE