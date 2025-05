Trail / Trek Longe-Côte – La Baule-Escoublac, 10 mai 2025 09:30, La Baule-Escoublac.

Loire-Atlantique

Trail / Trek Longe-Côte 71 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-05-10 09:30:00

fin : 2025-05-10

2025-05-10

2 parcours au choix

– Trail Longe Côte pour les amateurs de course puisque vous réaliserez 8 boucles de 700m avec 300m de Longe et 400m de course sur le sable dur (5.6 km)

– Trek Longe Côte pour les personnes préférant marcher où vous réaliserez 5 boucles de 700m avec 300m de Longe et 400m de marche sur le sable dur (3.5 km)

Départ à 11h30 (TRAIL) et 11h33 (TREK) face au club « RENDEZ-VOUS À LA PLAGE » (face au 10 bd de l’océan) à La Baule.

Une expérience sportive et conviviale dans la magnifique baie de LA BAULE ! .

71 Boulevard de l’Océan

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 66 32 62 contact@rendezvousalaplage.fr

