Trail un gars, une fille Saint-Aubin-des-Bois 14 juillet 2025 07:00

Eure-et-Loir

Trail un gars, une fille Chemin des Vignes Saint-Aubin-des-Bois Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

La course en duo mixte « un gars, une fille » aura lieu le lundi 14 juillet. Vos binômes sont-ils prêts ?

Comme l’année dernière, la course partira le matin à 10h pour éviter les grosses chaleurs. Du départ à l’arrivée, vous devrez courir les 9,5km avec votre partenaire… .

Chemin des Vignes

Saint-Aubin-des-Bois 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The mixed « one guy, one girl » duo race takes place on Monday, July 14. Are your pairs ready?

German :

Das Rennen für gemischte Duos « ein Junge, ein Mädchen » findet am Montag, den 14. Juli statt. Sind Ihre Zweiergruppen bereit?

Italiano :

La gara a coppie miste « un ragazzo, una ragazza » si svolgerà lunedì 14 luglio. Le coppie sono pronte?

Espanol :

La carrera por parejas mixtas « un chico, una chica » tendrá lugar el lunes 14 de julio. ¿Están preparadas tus parejas?

L’événement Trail un gars, une fille Saint-Aubin-des-Bois a été mis à jour le 2025-06-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES