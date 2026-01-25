Trail urbain 7 d’honneur Château-Gontier-sur-Mayenne

Trail urbain 7 d’honneur

Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2026-04-06 09:50:00

fin : 2026-04-06

2026-04-06

Le 7 d’honneur organise pour sa 5ème édition son trail annuel !

Arpentez la ville de Château-Gontier et ses petits recoins, à la découverte des monuments et sites incontournables, c’est l’objectif du Trail Urbain !

Rues pavées, montées, descentes et passages par des lieux insolites sont au rendez-vous sur cette course, qui sans en douter, fera le bonheur de nombreux adeptes de course à pied.

Ce trail regroupe des valeurs sportives mais aussi solidaires. Ce sera pour l’association 7 d’honneur l’occasion de récolter des fonds à destination d’enfants dans le besoin (financement de matériel, de thérapies…).

5km, 11km ou courses enfants, il y en a pour tous les goûts ! Les parcours vous permettront de découvrir des lieux uniques et emblématiques de notre chère ville.

Pour l’inscription ça se passe ici https://www.timepulse.fr/…/trail-urbain-7-d-honneur… et pour le PPS demandé à l’inscription, c’est ici https://pps.athle.fr/ .

Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire trailurbain@7dhonneur.fr

English :

Le 7 d’honneur organizes its 5th annual trail!

