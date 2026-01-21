Trail Urbain Angoumoisin #10ème édition Esplanade Magelis Angoulême

Trail Urbain Angoumoisin #10ème édition

Esplanade Magelis 3 rue de la Charente Angoulême Charente

Tarif : 12 – 12 – 49 EUR

2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Le Trail Urbain Angoumoisin vous emmène sur les traces des endroits mythiques d’Angoulême. Cette course vous permet de redécouvrir le centre-ville et ses alentours, à travers les chemins, les sentiers en sous-bois et les rues pavées.

Esplanade Magelis 3 rue de la Charente Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

The Trail Urbain Angoumoisin takes you in the footsteps of Angoulême’s legendary landmarks. This race lets you rediscover the city center and its surroundings, through paths, undergrowth and cobbled streets.

