Trail Urbain Barbezieux 2026 Barbezieux-Saint-Hilaire
samedi 28 novembre 2026 · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Barbezieux-Saint-Hilaire
Trail Urbain Barbezieux 2026
Stade Gibert Santiago. Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 09:00:00
fin : 2026-11-28 09:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Le club Fraternelle Athlétisme Barret Barbezieux présente sa nouvelle édition du Trail Urbain de Barbezieux. Inscriptions : https://chrono-start.com/inscriptions-listing/
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Stade Gibert Santiago. Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 87 90 34 fabb.athle@gmail.com
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English : Trail Urbain Barbezieux 2026
The Fraternelle Athlétisme Barret Barbezieux club is pleased to present the latest edition of the Barbezieux Urban Trail. Registration: https://chrono-start.com/inscriptions-listing/
L’événement Trail Urbain Barbezieux 2026 Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du Sud Charente
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