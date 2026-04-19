Châteaubourg

Trail Urbain de Châteaubourg

Châteaubourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Le Trail Urbain de Châteaubourg revient le samedi 05 septembre 2026. Le parcours d’environ 11 kms sera légèrement différent de celui de 2025, le trail sera chronométré.

Au programme

– Des courses enfants à partir de 17h50

– Un trail urbain de 11 kms avec un départ à 19h30. La lampe frontale est obligatoire pour le trail, cette épreuve se fait en auto suffisance.

Une animation sera proposée par un speakerofficiel sur la ligne de départ/arrivée.

Une buvette et des stand de nourriture seront accessibles à l’arrivée.

Un DJ ambiancera l’après course.

Clôture des inscriptions au plus tard le 02 septembre 2026 à 12h00. .

Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 11 31 40 13

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English :

L’événement Trail Urbain de Châteaubourg Châteaubourg a été mis à jour le 2026-04-15 par OT VITRE