Trail Urbain de Châteaubourg Châteaubourg
Trail Urbain de Châteaubourg Châteaubourg samedi 5 septembre 2026.
Châteaubourg
Trail Urbain de Châteaubourg
Châteaubourg Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Le Trail Urbain de Châteaubourg revient le samedi 05 septembre 2026. Le parcours d’environ 11 kms sera légèrement différent de celui de 2025, le trail sera chronométré.
Au programme
– Des courses enfants à partir de 17h50
– Un trail urbain de 11 kms avec un départ à 19h30. La lampe frontale est obligatoire pour le trail, cette épreuve se fait en auto suffisance.
Une animation sera proposée par un speakerofficiel sur la ligne de départ/arrivée.
Une buvette et des stand de nourriture seront accessibles à l’arrivée.
Un DJ ambiancera l’après course.
Clôture des inscriptions au plus tard le 02 septembre 2026 à 12h00. .
Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 11 31 40 13
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English :
L’événement Trail Urbain de Châteaubourg Châteaubourg a été mis à jour le 2026-04-15 par OT VITRE
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