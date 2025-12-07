Trail urbain de Lannion Lannion
Trail urbain de Lannion Lannion dimanche 7 décembre 2025.
Trail urbain de Lannion
Salle des Ursulines Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:30:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Trail urbain dans le centre-ville de Lannion, en passant les escaliers de Brélévenez et le Stanco.
Plusieurs courses au programme
Course des Costauds 10km | départ à 10h45
Course des Père Noël 5km | départ à 9h30
Randonnée 5 km | départ à 9h35
Courses des benjamins 2 km | départ à 12h10
Course des lutins 900m | départ à 12h30 .
Salle des Ursulines Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Trail urbain de Lannion Lannion a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose