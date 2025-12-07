Trail urbain de Lannion Lannion

Trail urbain de Lannion

Salle des Ursulines Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-07 09:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Trail urbain dans le centre-ville de Lannion, en passant les escaliers de Brélévenez et le Stanco.

Plusieurs courses au programme

Course des Costauds 10km | départ à 10h45

Course des Père Noël 5km | départ à 9h30

Randonnée 5 km | départ à 9h35

Courses des benjamins 2 km | départ à 12h10

Course des lutins 900m | départ à 12h30 .

Salle des Ursulines Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

