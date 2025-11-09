TRAIL URBAIN DE SÈTE LE DÉFI DU MONT SAINT CLAIR Sète

TRAIL URBAIN DE SÈTE LE DÉFI DU MONT SAINT CLAIR

​Le Trail Urbain de Sète 2025 revient en force le dimanche 9 novembre 2025 pour une édition encore plus intense et pleine de nouveautés !

Un événement sportif incontournable à SèteLe Trail Urbain de Sète 2025 revient en force le dimanche 9 novembre 2025 pour une édition encore plus intense et pleine de nouveautés ! Organisé par Sète Thau Triathlon avec le soutien de la Ville de Sète, cet événement est devenu un incontournable pour tous les amateurs de trail, de marche nordique et de défis urbains.Trois parcours pour tous les niveaux8 km (trail ou marche nordique)Un parcours accessible qui permet de découvrir les ruelles, escaliers et charmes du Mont Saint Clair, idéal pour les débutants ou ceux qui veulent se challenger en douceur.13 km (trail)Un tracé intermédiaire plus exigeant, mêlant sentiers techniques, montées, descentes et panoramas spectaculaires sur Sète et la Méditerranée.20 km (trail, solo ou duo)Le grand défi ! Une épreuve sportive intense, à réaliser seul ou en duo, réservée aux plus aguerris. Label UTMB Index parfait pour ceux qui visent des courses internationales. .

