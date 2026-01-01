Trail Urbain des Manuscrits 2026 Avranches

Trail Urbain des Manuscrits 2026

Place Littré Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24 20:00:00

Date(s) :

2026-01-24

La 4e édition du Trail Urbain Solidaire des Manuscrits d’Avranches invite à vivre une expérience sportive unique et résolument insolite. À travers un parcours original mêlant effort, découverte et convivialité, les participants sillonnent la ville sous un nouvel angle, mettant en lumière ses richesses patrimoniales, historiques et culturelles. Une occasion privilégiée de redécouvrir Avranches autrement, tout en s’engageant pour une cause solidaire porteuse de sens, alliant sport, partage et générosité. Le village de l’événement sera installé Place Littré. .

Place Littré Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 75 64 44 02 tcval.secretariat@gmail.com

Trail Urbain des Manuscrits 2026

