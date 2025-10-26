Trail urbain nantais 2025 Nantes

Trail urbain nantais 2025 Nantes mercredi 24 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-26 – 16:30

Gratuit : non De 14 € à 21 € Tout public

Nous vous proposons de sortir des traces habituelles du trail running pour vous aventurer dans les rues, chemins, ruelles, parcs et escaliers de ce quartier en plein renouveau mais aussi rempli d’histoires.Un parcours qui satisfera chacun selon son envie : ludique et agréable ou exigeant et nerveux !Le trail Urbain Nantais c’est aussi l’histoire de la doyenne des courses françaises après Sedan-Charleville. Une course qui a su se renouveler pour s’inscrire parmi les premiers trails urbains en France !Alors n’hésitez plus, on vous attend en haut des marches pour cette 99e édition !Inscriptions ouvertes jusqu’au 20 octobre 2025Départ mairie de Chantenay.

Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

https://www.timepulse.fr/evenements/voir/3058/trail-urbain-nantais-99eme-tour-de-chantenay-nantes