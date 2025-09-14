Trail vallée du Célé Espagnac-Sainte-Eulalie

Trail vallée du Célé Espagnac-Sainte-Eulalie dimanche 14 septembre 2025.

Trail vallée du Célé

Tarif : 5 – 5 – 18 EUR

Trail en pleine nature dans les paysages du Célé, proposant plusieurs parcours adaptés aux amateurs comme aux confirmés. Départ au cœur du village. .

le bourg Espagnac-Sainte-Eulalie 46320 Lot Occitanie

English :

A wilderness trail through the Célé countryside, with several routes suitable for both amateurs and experts

German :

Trail in freier Natur in den Landschaften der Célé mit mehreren Strecken, die sowohl für Amateure als auch für Fortgeschrittene geeignet sind

Italiano :

Un percorso nel cuore della campagna del Célé, con diversi itinerari adatti sia ai principianti che agli esperti

Espanol :

Un sendero en el corazón de la campiña de Célé, con varias rutas aptas tanto para principiantes como para expertos

