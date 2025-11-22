Trail & Vin Coteaux-sur-Loire

Trail & Vin

3 Rue des Ouches Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 09:45:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Immersion dans le vignoble de l’appellation Bourgueil garantie au cours d’une marche ou course à pied de 8 kilomètres au coeur des vignes suivie d’une dégustation de vins animée par les vignerons du Domaine des Ouches !

9h45 Rassemblement

10h départ course

10h05 départ marche

11h dégustation 20 .

3 Rue des Ouches Coteaux-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Immerse yourself in the vineyards of the Bourgueil appellation with an 8-kilometer walk or run through the vines, followed by a wine tasting hosted by the Domaine des Ouches winemakers!

German :

Tauchen Sie garantiert in die Weinberge der Appellation Bourgueil ein, während eines 8 km langen Spaziergangs oder Laufs im Herzen der Weinberge, gefolgt von einer Weinprobe, die von den Winzern der Domaine des Ouches geleitet wird!

Italiano :

Immergetevi nei vigneti della denominazione Bourgueil con una passeggiata o una corsa di 8 chilometri tra le vigne, seguita da una degustazione di vini a cura dei viticoltori del Domaine des Ouches!

Espanol :

Sumérjase en los viñedos de la denominación de origen Bourgueil con un recorrido a pie o corriendo de 8 kilómetros entre las viñas, seguido de una degustación de vinos ofrecida por los viticultores del Domaine des Ouches

