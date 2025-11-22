Trail & Vin Coteaux-sur-Loire
Trail & Vin
3 Rue des Ouches Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-22 09:45:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Immersion dans le vignoble de l’appellation Bourgueil garantie au cours d’une marche ou course à pied de 8 kilomètres au coeur des vignes suivie d’une dégustation de vins animée par les vignerons du Domaine des Ouches !
9h45 Rassemblement
10h départ course
10h05 départ marche
11h dégustation 20 .
English :
Immerse yourself in the vineyards of the Bourgueil appellation with an 8-kilometer walk or run through the vines, followed by a wine tasting hosted by the Domaine des Ouches winemakers!
German :
Tauchen Sie garantiert in die Weinberge der Appellation Bourgueil ein, während eines 8 km langen Spaziergangs oder Laufs im Herzen der Weinberge, gefolgt von einer Weinprobe, die von den Winzern der Domaine des Ouches geleitet wird!
Italiano :
Immergetevi nei vigneti della denominazione Bourgueil con una passeggiata o una corsa di 8 chilometri tra le vigne, seguita da una degustazione di vini a cura dei viticoltori del Domaine des Ouches!
Espanol :
Sumérjase en los viñedos de la denominación de origen Bourgueil con un recorrido a pie o corriendo de 8 kilómetros entre las viñas, seguido de una degustación de vinos ofrecida por los viticultores del Domaine des Ouches
