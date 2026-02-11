TrailDrôme en Baronnies

Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

RDV le 12 avril pour une nouvelle édition du TrailDrome, le nouveau parcours Montbrun Buis et parcours enfant s’ajoutent aux parcours de 10, 21 et 42 kilomètres ! Un rendez-vous immanquable pour les passionnés de trail.

.

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 04 24 20 organisation@traildrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

See you on April 12 for a new edition of the TrailDrome, with the new Montbrun Buis and children’s course added to the 10, 21 and 42 kilometer courses! An unmissable event for trail enthusiasts.

L’événement TrailDrôme en Baronnies Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale