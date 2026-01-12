TRAILL NINAUTE BY L’ACL Limoux
Ninaute Limoux Aude
Tarif : 14 – 14 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-15 09:00:00
fin : 2026-02-15
2026-02-15
2ème édition du trail Ninaute by l’Acl
2 courses
– 9 H départ 21km 900m D+
– 9h30 départ 11km 450m D+
– 9h40 randonnée de 7km.
Le départ et l’arrivée se fait à Ninaute (à 1km du centre de Limoux).
Ninaute Limoux 11300 Aude Occitanie acl.limoux@gmail.com
English :
2nd Ninaute by Acl trail race
2 races
– 9 a.m.: start: 21km: 900m D+
– 9:30 am: start: 11km: 450m D+
– 9:40am: 7km hike.
Start and finish at Ninaute (1km from the center of Limoux).
