Trail’Loween Nouvion-sur-Meuse

Trail’Loween Nouvion-sur-Meuse samedi 25 octobre 2025.

Trail’Loween

Nouvion sur Meuse Nouvion-sur-Meuse Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Le Trail’loween est un événement populaire du calendrier qui se tient depuis la commune de Nouvion sur Meuse. La majorité des parcours traverseront plusieurs forêts offrant la possibilité aux coureurs de courir entre les chênes, sapins et hêtres typiques de la région. La 19e édition en 2025 se compose de 4 épreuves Les morts vivants sur un trail de 32km et 700m D+, les Zombies sur un format de 21km et 400m D+, les Sorciers sur 14km et 250m D+ et les Fantômes sur une corrida de 7km. Randonnée et courses enfants viennent compléter la journée.

.

Nouvion sur Meuse Nouvion-sur-Meuse 08160 Ardennes Grand Est

English :

The Trail’loween is a popular calendar event held from the commune of Nouvion sur Meuse. The majority of the routes will cross several forests, giving runners the chance to run among the oaks, firs and beeches typical of the region. The 19th edition in 2025 comprises 4 events: The Living Dead on a 32km trail and 700m D+, the Zombies on a 21km format and 400m D+, the Sorcerers on 14km and 250m D+ and the Ghosts on a 7km corrida. Hiking and children’s races round off the day.

German :

Der Trail’loween ist eine beliebte Veranstaltung im Kalender, die in der Gemeinde Nouvion sur Meuse stattfindet. Die meisten Strecken führen durch mehrere Wälder, die den Läufern die Möglichkeit bieten, zwischen den für die Region typischen Eichen, Tannen und Buchen zu laufen. Die 19. Ausgabe im Jahr 2025 besteht aus vier Wettkämpfen: Die lebenden Toten auf einem 32 km langen Trail mit 700 m Höhenmetern, die Zombies auf einer 21 km langen Strecke mit 400 m Höhenmetern, die Hexen auf 14 km mit 250 m Höhenmetern und die Geister auf einer 7 km langen Corrida. Wanderungen und Kinderläufe runden den Tag ab.

Italiano :

Il Trail’loween è un evento popolare che si svolge nel comune di Nouvion sur Meuse. La maggior parte dei percorsi attraverserà diverse foreste, dando ai corridori la possibilità di correre tra le querce, gli abeti e i faggi tipici della regione. La 19ª edizione del 2025 comprenderà 4 eventi: i Morti Viventi su un percorso di 32 km e 700 m D+, gli Zombie su un formato di 21 km e 400 m D+, gli Stregoni su 14 km e 250 m D+ e i Fantasmi su una corrida di 7 km. Gare di escursionismo e per bambini completano la giornata.

Espanol :

El Trail’loween es una prueba popular del calendario que se celebra en el municipio de Nouvion sur Meuse. La mayoría de los recorridos atravesarán varios bosques, dando a los corredores la oportunidad de correr entre los robles, abetos y hayas típicos de la región. La 19ª edición de 2025 constará de 4 pruebas: Los Muertos Vivientes sobre un recorrido de 32 km y 700 m D+, los Zombies sobre un formato de 21 km y 400 m D+, los Hechiceros sobre 14 km y 250 m D+ y los Fantasmas sobre una corrida de 7 km. El senderismo y las carreras infantiles completan la jornada.

L’événement Trail’Loween Nouvion-sur-Meuse a été mis à jour le 2025-09-11 par Ardennes Tourisme