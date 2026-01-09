Trails Chantelle Sports Nature Salle des fêtes, à côté du stade Chantelle
Trails Chantelle Sports Nature Salle des fêtes, à côté du stade Chantelle samedi 24 janvier 2026.
Trails Chantelle Sports Nature
Salle des fêtes, à côté du stade Route de Bellenaves Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Venez vous dépasser et admirer les paysages.
.
Salle des fêtes, à côté du stade Route de Bellenaves Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 19 22 17 avc.chantelle@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and challenge yourself and admire the scenery.
L’événement Trails Chantelle Sports Nature Chantelle a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme Val de Sioule