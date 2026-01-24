Trail’Versée de la Haute-Joux Doye
Trail’Versée de la Haute-Joux Doye dimanche 29 mars 2026.
Trail’Versée de la Haute-Joux
Doye Jura
2e édition organisée par le Ski-CLub de Nozeroy. Trail 9, 17, 26 km Rando 9 km et courses enfants. Au départ de Doye et Source de l’Ain. .
Doye 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Trail’Versée de la Haute-Joux
L’événement Trail’Versée de la Haute-Joux Doye a été mis à jour le 2026-01-20 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA