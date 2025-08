Train contes et astronomie Laruns

Train contes et astronomie Laruns jeudi 7 août 2025.

Station d’Artouste Laruns Pyrénées-Atlantiques

La Régie d’Artouste en partenariat avec l’association Les Frênes et le bureau montagne CAMINAM vous propose une soirée insolite pour observer le ciel d’été.

L’aventure commence dès 20H00 avec un embarquement dans les télécabines suivi d’un apéritif sur la terrasse du Panoramic.

Le célèbre train d’Artouste n’aura pas droit à un peu de sommeil puisqu’il vous emmènera à la cabane de Séous pour un moment de contes et légendes.

En parallèle, observez les 1001 nuances de notre chère galaxie avec les animateurs d’astronomie.

A 2000 mètres d’altitude, c’est le lieu est idéal et féérique pour vivre une expérience la tête dans les étoiles !

Pour plus d’informations et réservations https://artouste.fr/ete/fr/actualites/evenements/animations-aout .

Station d’Artouste Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@artouste.fr

