Train de Carnaval Toucy
Train de Carnaval Toucy mercredi 18 février 2026.
Train de Carnaval
Avenue de la Gare Toucy Yonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-25 17:30:00
2026-02-18 2026-02-25
Au départ de la gare de Toucy, embarquez dans le train spécial carnaval ! Déguisement vivement recommandé ! Se présenter en gare de Toucy au moins 20 minutes avant le départ. Réservation obligatoire. .
Avenue de la Gare Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
