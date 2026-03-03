Train de la chasse aux oeufs Écueillé

Train de la chasse aux oeufs

Avenue de la Gare Écueillé Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-04-06 14:30:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

2026-04-06

Un après-midi festif comprenant un trajet à bord du train touristique, une grande chasse aux œufs en gare de Heugnes et un goûter convivial pour les enfants.

Départ d’Écueillé à 14h30

Arrivée à Heugnes à 15h

Retour départ de Heugnes à 17h30

Arrivée à Écueillé à 18h 10 .

English :

Le Train du Bas-Berry invites young and old to climb aboard the Egg Train.

