Train de la chasse aux oeufs Écueillé
Train de la chasse aux oeufs Écueillé lundi 6 avril 2026.
Train de la chasse aux oeufs
Avenue de la Gare Écueillé Indre
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-06 14:30:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
2026-04-06
Un après-midi festif comprenant un trajet à bord du train touristique, une grande chasse aux œufs en gare de Heugnes et un goûter convivial pour les enfants.
Départ d’Écueillé à 14h30
Arrivée à Heugnes à 15h
Retour départ de Heugnes à 17h30
Arrivée à Écueillé à 18h 10 .
Avenue de la Gare Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire
English :
Le Train du Bas-Berry invites young and old to climb aboard the Egg Train.
