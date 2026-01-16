Train de la Chasse aux oeufs Route de Coutarnoux Massangis
Train de la Chasse aux oeufs Route de Coutarnoux Massangis dimanche 12 avril 2026.
Train de la Chasse aux oeufs
Route de Coutarnoux La Gare Massangis Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:30:00
fin : 2026-04-12 16:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Train spécial Pâques ! .
Route de Coutarnoux La Gare Massangis 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté gare@lepetittraindelyonne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Train de la Chasse aux oeufs
L’événement Train de la Chasse aux oeufs Massangis a été mis à jour le 2026-01-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)