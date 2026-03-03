Train de Pâques au Château

Avenue de la Gare Écueillé Indre

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-04 19:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Une escapade printanière alliant patrimoine, jeu et gourmandise pour les enfants ! Un beau parcours à bord du train touristique d’Écueillé à Valençay, la traditionnelle Chasse aux Oeufs dans le parc du Château de Valençay, avec une animation spécialement conçue pour les familles.

Départ 14h d’Écueillé

Arrêt à 15h à Luçay-le-mâle

Arrêt à La Gauterie à 15h12

Arrivée à Valençay à 15h30

Retour vers Écueillé départ 18h de Valençay 16 .

Avenue de la Gare Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire

English :

Board the Easter Train to Valençay Castle for a fantastic egg hunt in the castle grounds.

L'événement Train de Pâques au Château Écueillé a été mis à jour le 2026-03-03