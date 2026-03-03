Train de Pâques au Château Écueillé
Train de Pâques au Château Écueillé samedi 4 avril 2026.
Train de Pâques au Château
Avenue de la Gare Écueillé Indre
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04 19:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Une escapade printanière alliant patrimoine, jeu et gourmandise pour les enfants ! Un beau parcours à bord du train touristique d’Écueillé à Valençay, la traditionnelle Chasse aux Oeufs dans le parc du Château de Valençay, avec une animation spécialement conçue pour les familles.
Départ 14h d’Écueillé
Arrêt à 15h à Luçay-le-mâle
Arrêt à La Gauterie à 15h12
Arrivée à Valençay à 15h30
Retour vers Écueillé départ 18h de Valençay 16 .
Avenue de la Gare Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire
English :
Board the Easter Train to Valençay Castle for a fantastic egg hunt in the castle grounds.
