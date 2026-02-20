Train de Pâques Beillé

Train de Pâques

Dépôt La Gare, Transvap Beillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:20:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

La transvap vous propose son traditionnel Train de Pâques. Réservation OBLIGATOIRE car c’est une journée très plébiscitée. De drôles d’animaux se sont invités à la Transvap pour la chasse aux oeufs…et ce pour le grand plaisir du lapin farceur.

Attention, si vous le rencontrez, il faudra être plus malin qu’eux pour retrouver les œufs !….

En attendant, préparez-vous à être plus rapides que ces gros coquins!

13€/pers à partir de 12 ans 7€/ enfant 4 à 12 ans Gratuit moins de 4 ans .

Dépôt La Gare, Transvap Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 00 37

