Train de Pâques Burnhaupt-le-Haut

Train de Pâques

71 rue de la Gare Burnhaupt-le-Haut Haut-Rhin

Début : Lundi 2026-04-06 09:30:00

fin : 2026-04-06

2026-04-06

Montez en famille à bord d’un autorail des années 60 au départ de Burnhaupt vers la gare aux 1000 œufs ! À l’arrivée, chasse aux œufs et surprise en chocolat pour les enfants. À Sentheim, la ferme du Klingsee et ses animaux vous attendent. Buvette du Train Thur Doller Alsace et stand de crêpes sur place. Sur réservation via la billetterie en ligne.

Montez en famille à bord d’un autorail des années 60 et laissez-vous emporter pour un voyage festif et haut en couleur !

Le départ sera donné en gare de Burnhaupt pour vous conduire vers la célèbre gare aux 1000 œufs. À l’arrivée du train, une joyeuse chasse aux œufs sera lancée pour le plus grand bonheur des enfants. Les œufs récoltés pourront ensuite être échangés contre une délicieuse surprise en chocolat.

À la gare de Sentheim, la ferme du Klingsee sera présente avec ses animaux, notamment ses lapins et ses poules, pour le plaisir des petits comme des grands.

Pour les petites soifs, la buvette du Train Thur Doller Alsace sera ouverte tout au long de l’événement. Et pour les gourmands, l’Écureuil Gourmand proposera également son stand de crêpes.

Une belle sortie familiale en perspective, entre patrimoine ferroviaire, animations et gourmandises !

Sur réservation via la billetterie en ligne. .

71 rue de la Gare Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 6 04 46 48 60

English :

Take the whole family on board a 60?s railcar from Burnhaupt to the 1000?egg station! On arrival, an egg hunt and chocolate surprise for the kids. In Sentheim, the Klingsee farm and its animals await you. Thur Doller Alsace Train refreshment bar and crêpe stand on site. Reservations required via online ticketing.

