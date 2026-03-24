Train de Pâques La Gare Confolens
Train de Pâques La Gare Confolens samedi 4 avril 2026.
Train de Pâques
La Gare Avenue Gambetta Confolens Charente
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04 14:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Départ en train touristique de la gare de Confolens vers la gare de Manot où la chasse aux oeufs est ouverte.
.
La Gare Avenue Gambetta Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 16 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Departure by tourist train from Confolens station to Manot station for the egg hunt.
L’événement Train de Pâques Confolens a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Charente Limousine
À voir aussi à Confolens (Charente)
- Ferme Saint Michel Costiumes et Musiques du Monde dialogues culturels Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens 28 mars 2026
- Ferme Saint-Michel Journées Européennes des Métiers d’Arts Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens 11 avril 2026
- Ferme Saint-Michel Jinin Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens 18 avril 2026
- Ferme Saint-Michel -VOYAGE AU COEUR DES SAGESSES ANCESTRALES ET TRADITIONNELLES Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens 25 avril 2026
- Circuit route Brigueuil Boucle Locale 49 C Confolens Charente 1 mai 2026