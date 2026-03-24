Train de Pâques La Gare Confolens

Train de Pâques La Gare Confolens samedi 4 avril 2026.

Train de Pâques

La Gare Avenue Gambetta Confolens Charente

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04 14:30:00

Date(s) :
2026-04-04

Départ en train touristique de la gare de Confolens vers la gare de Manot où la chasse aux oeufs est ouverte.
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La Gare Avenue Gambetta Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 16 64 

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English :

Departure by tourist train from Confolens station to Manot station for the egg hunt.

L’événement Train de Pâques Confolens a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Charente Limousine

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