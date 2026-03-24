Train de Pâques La Gare Confolens

Train de Pâques

La Gare Avenue Gambetta Confolens Charente

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-04 14:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Départ en train touristique de la gare de Confolens vers la gare de Manot où la chasse aux oeufs est ouverte.

.

La Gare Avenue Gambetta Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 16 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Departure by tourist train from Confolens station to Manot station for the egg hunt.

L’événement Train de Pâques Confolens a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Charente Limousine