Train de Pâques La recherche aux œufs d’or Abreschviller

Train de Pâques La recherche aux œufs d’or

2 place Norbert Prévôt Abreschviller Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-04-05 16:30:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

Montez à bord d’un train tracté par une ancienne locomotive, les enfants accompagnés du Lapin de Pâques auront 30min pour retrouver les œufs cachés dans al forêt de Grand Soldat. Parmi eux, des œufs numérotés donnant droit à des chocolats de tailles différentes. Ce jeu est destiné uniquement aux enfants. Pensez à prendre votre petit panier. Pour une meilleure organisation, deux parcours sont préparés selon l’âge des enfants.

Cette année, 2 cartes cadeaux sont à gagner. Tirage au sort au retour du train le dimanche et le lundi en présence du Lapin de Pâques.Enfants

15 .

2 place Norbert Prévôt Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 71 45 train.abreschviller@wanadoo.fr

Climbing aboard a train pulled by an old locomotive, children accompanied by the Easter Bunny have 30 minutes to find the eggs hidden in the forest of Grand Soldat. Among them are numbered eggs entitling them to chocolates of different sizes. This game is for children only. Remember to bring your own little basket. For better organization, two routes are prepared according to the age of the children.

This year, 2 gift cards are up for grabs. The draw will take place on Sunday and Monday, in the presence of the Easter Bunny.

