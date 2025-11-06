Train de Pâques Gare de Toucy Toucy
Train de Pâques Gare de Toucy Toucy dimanche 5 avril 2026.
Gare de Toucy Avenue de la Gare Toucy Yonne
Début : 2026-04-05 15:00:00
fin : 2026-04-05 17:30:00
2026-04-05
Rendez-vous en gare de Toucy, départ à 15 h pour un voyage en train jusqu’à Villiers-Saint-Benoit. Chasse aux œufs pour les enfants. Sachet de bonbons et brique de chocolat au lait offerts aux enfants. Vente de boissons fraiches ou chaudes et pâtisseries sur le quai à Villiers-Saint-Benoit. Retour en train à 17 h pour une arrivée à Toucy-Ville à 17 h 30. .
Gare de Toucy Avenue de la Gare Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
