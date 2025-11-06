Train de Pâques Gare de Toucy Toucy

Train de Pâques

Gare de Toucy Avenue de la Gare Toucy Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-04-05 17:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Rendez-vous en gare de Toucy, départ à 15 h pour un voyage en train jusqu’à Villiers-Saint-Benoit. Chasse aux œufs pour les enfants. Sachet de bonbons et brique de chocolat au lait offerts aux enfants. Vente de boissons fraiches ou chaudes et pâtisseries sur le quai à Villiers-Saint-Benoit. Retour en train à 17 h pour une arrivée à Toucy-Ville à 17 h 30. .

Gare de Toucy Avenue de la Gare Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

