Train des contes Sentheim

Train des contes Sentheim dimanche 3 août 2025.

Train des contes

Rue de le Gare Sentheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-03 13:30:00

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Vassili, conteur Breton, vous enchantera par ses histoires merveilleuses, drôles et spontanées avec le père Mahé, râleur rugueux du fond de la Bretagne rurale. Vassili ne se contentera pas de conter, il prendra le train et animera le voyage des ses histoires improbables, poétiques, inimaginables, et parfois culottées. Sur réservation www.train-doller.org

Vassili, conteur Breton, vous enchantera par ses histoires merveilleuses, drôles et spontanées avec le père Mahé, râleur rugueux du fond de la Bretagne rurale. Vassili ne se contentera pas de conter, il prendra le train et animera le voyage des ses histoires improbables, poétiques, inimaginables, et parfois culottées. Sur réservation www.train-doller.org .

Rue de le Gare Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 33 23 96 ttda@train-doller.org

English :

Vassili, a Breton storyteller, will enchant you with his wonderful, funny and spontaneous stories with Father Mahé, a rough grumbler from the depths of rural Brittany. Vassili doesn’t just tell tales, he takes the train and enlivens the journey with his improbable, poetic, unimaginable and sometimes cheeky stories. For bookings: www.train-doller.org

German :

Vassili, ein bretonischer Geschichtenerzähler, wird Sie mit seinen wunderbaren, lustigen und spontanen Geschichten mit dem Vater Mahé, einem rauen Griesgram aus den Tiefen der ländlichen Bretagne, verzaubern. Vassili wird nicht nur erzählen, er wird auch den Zug nehmen und die Reise mit seinen unwahrscheinlichen, poetischen, unvorstellbaren und manchmal frechen Geschichten beleben. Mit Reservierung: www.train-doller.org

Italiano :

Vassili, un cantastorie bretone, vi incanterà con le sue storie meravigliose, divertenti e spontanee insieme a Padre Mahé, un rude brontolone delle profondità della Bretagna rurale. Vassili non si limiterà a raccontare storie, ma prenderà il treno e animerà il viaggio con le sue storie improbabili, poetiche, inimmaginabili e talvolta sfacciate. Prenotazione obbligatoria: www.train-doller.org

Espanol :

Vassili, cuentacuentos bretón, le encantará con sus maravillosas, divertidas y espontáneas historias junto al Padre Mahé, un tosco gruñón de las profundidades de la Bretaña rural. Vassili no se limitará a contar cuentos, sino que tomará el tren y amenizará el viaje con sus historias inverosímiles, poéticas, inimaginables y a veces descaradas. Reserva obligatoria: www.train-doller.org

L’événement Train des contes Sentheim a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach