Train des étoiles Burnhaupt-le-Haut

Train des étoiles Burnhaupt-le-Haut samedi 2 août 2025.

Train des étoiles

Burnhaupt-le-Haut Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-08-02 22:00:00

2025-08-02

A vos lunettes… astronomiques pour le train nocturne afin de découvrir la voûte céleste ! Un voyage en Caravelle qui vous invite à découvrir les étoiles et les planètes du système solaire par observation directe ou à l’aide de lunettes astronomiques. De quoi avoir la tête dans les étoiles pour un bon moment ! Sur réservation en ligne www.train-doller.org

Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 33 23 96 ttda@train-doller.org

English :

Get your astronomical… glasses for the night train to discover the celestial vault! A trip in a Caravelle that invites you to discover the stars and planets of the solar system by direct observation or with the help of astronomical glasses. You’ll have your head in the stars for a great time! Book online: www.train-doller.org

German :

Achten Sie auf Ihre … astronomischen Brillen für den Nachtzug, um den Sternenhimmel zu entdecken! Eine Reise mit der Caravelle, die Sie dazu einlädt, die Sterne und Planeten des Sonnensystems durch direkte Beobachtung oder mithilfe einer astronomischen Brille zu entdecken. So können Sie für eine gute Zeit den Kopf in den Sternen haben! Mit Online-Reservierung: www.train-doller.org

Italiano :

Munitevi di occhiali astronomici per il treno notturno alla scoperta della volta celeste! Un viaggio in caravella che vi invita a scoprire le stelle e i pianeti del sistema solare attraverso l’osservazione diretta o con l’aiuto di telescopi astronomici. Avrete la testa tra le stelle e vi divertirete un mondo! Prenota online: www.train-doller.org

Espanol :

¡Coge tus gafas astronómicas para subir al tren nocturno y descubrir la bóveda celeste! Un viaje en carabela que le invita a descubrir las estrellas y los planetas del sistema solar mediante la observación directa o con la ayuda de telescopios astronómicos. ¡Lo pasarás en grande con la cabeza puesta en las estrellas! Reserva en línea: www.train-doller.org

