Train des mômes Sentheim

Train des mômes Sentheim mercredi 6 août 2025.

Train des mômes

Rue de la Gare Sentheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-06 13:30:00

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Vassili est un conteur Breton, qui vous enchante par ses histoires merveilleuses, drôles et spontanées. Le père Mahé, le râleur rugueux du fond de la Bretagne rurale s’immisce volontiers dans le monde du cheminot, de la fée ou des enfants. Sur réservation sur www.train-doller.org

Rue de la Gare Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 33 23 96 ttda@train-doller.org

English :

Vassili is a Breton storyteller who enchants you with his wonderful, funny and spontaneous stories. Father Mahé, the rough grumbler from the depths of rural Brittany, is at home in the world of the railwayman, the fairy or the children. Bookings at www.train-doller.org

German :

Vassili ist ein bretonischer Geschichtenerzähler, der Sie mit seinen wunderbaren, lustigen und spontanen Geschichten verzaubert. Vater Mahé, der raue Griesgram aus den Tiefen der ländlichen Bretagne, mischt sich gerne in die Welt des Eisenbahners, der Fee oder der Kinder ein. Auf Vorbestellung unter www.train-doller.org

Italiano :

Vassili è un narratore bretone che vi incanterà con le sue storie meravigliose, divertenti e spontanee. Padre Mahé, il rude brontolone delle profondità della Bretagna rurale, si trova a suo agio nel mondo del ferroviere, della fata o dei bambini. Prenotate ora su www.train-doller.org

Espanol :

Vassili es un cuentacuentos bretón que le encantará con sus historias maravillosas, divertidas y espontáneas. El Padre Mahé, el gruñón rudo de las profundidades de la Bretaña rural, se siente como en casa en el mundo del ferroviario, del hada o de los niños. Reserve ahora en www.train-doller.org

