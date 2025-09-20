Train des Pignes historique et locomotive à vapeur Gare Annot Annot

Train des Pignes historique et locomotive à vapeur Gare Annot Annot samedi 20 septembre 2025.

Train des Pignes historique et locomotive à vapeur 20 et 21 septembre Gare Annot Alpes-de-Haute-Provence

www.traindespignes.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Circulations classiques de la locomotive E 211 «Portugaise» et circulations spéciales avec l’autorail Renault et la locomotive E 327 «Bretonne»

Trajet en train payant

GECP – Train des Pignes à Vapeur

07 81 92 67 75

Horaires et tarifs : www.traindespignes.fr

Gare Annot Gare Annot 04240 Annot Annot 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.traindespignes.fr »}] [{« link »: « http://www.traindespignes.fr »}]

Circulations classiques de la locomotive E 211 «Portugaise» et circulations spéciales avec l’autorail Renault et la locomotive E 327 «Bretonne»

CCAPV