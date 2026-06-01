Train du bien être- Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche

Bligny-sur-Ouche

Train du bien être- Bligny sur Ouche

1 Allée de la Gare Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 14 – 14 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le samedi 20 juin, embarquez à bord du Train du Bien Être avec l’association Contact et Nergie .

Bienvenue dans notre gare construite en 1905, vous oublierez tous vos soucis, pour vous offrir un voyage dans le temps ou la détente est au rendez-vous !

Connaissez-vous le Shiatsu ?

Avant d’embarquer à bord de notre train du Bien être, votre voyage sensoriel commencera en gare avec des séances de Shiatshu.

Confortablement installé sur une chaise, vous recevez des étirements, des pressions et mobilisations permettant d’alléger les blocages et les tensions du corps. Détente garantie !

Apres ce moment de détente, vous embarquerez à bord de notre train à vapeur avec une locomotive monument historique de 1910, pour découvrir les paysages de la Vallée de L’ouche que l’on surnomme la Suisse Bourguignonne.

Une fois en gare de La Garenne, vous pourrez tester le Do In (Shiatsu sur soi) séance collective où chacun agit sur soi, vous répétez les mouvements simples et automassages présentés par l’animateur accessibles à tous quel que soit votre âge et votre condition physique qui vous apporteront relaxation, équilibre et dynamisme !

En parallèle, de courts ateliers de Qi Gong et de Relaxation pour goûter et/ou (re)découvrir ces techniques

Et pour faire le lien avec la culture japonaise, d’où nous vient le Shiatsu, un atelier d’origami (faciles…)

Pour finir, parce qu’Être Bien et Bien Être, c’est aussi bien manger, un mini marché de producteurs locaux viendrons vendre leurs productions.

Réservez vos places maintenant pour embarquer à bord du Train du Bien Être.

Date 20 juin 2026 .

1 Allée de la Gare Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Train du bien être- Bligny sur Ouche

L’événement Train du bien être- Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)