Train du Père Noël à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette

Retrouvez la magie de Noël à la gare de Thoré-la-Rochette !

Train du Père Noël à Thoré-la-Rochette. Embarquez à bord de l’autorail depuis la gare de Thoré pour un mini voyage magique en compagnie du Père Noël ! Au programme animation musicale pour toute la famille, rencontre avec le Père Noël, goûter pour les enfants, 1 verre de vin chaud offert (par personne et pour les plus grands). Un moment féérique à partager en famille, entre rires, musique et esprit de Noël !

(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération). 13 .

Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 77 05 07 accueilvendome@vendome-tourisme.fr

English :

Experience the magic of Christmas at Trôo station!

German :

Entdecken Sie den Weihnachtszauber am Bahnhof von Trôo!

Italiano :

Vivete la magia del Natale alla stazione di Trôo!

Espanol :

¡Viva la magia de la Navidad en la estación de Trôo!

