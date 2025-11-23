Train du Père Noël Autorail Limoges Eymoutiers Gare de Limoges-Bénédictins Limoges

Train du Père Noël Autorail Limoges Eymoutiers

Gare de Limoges-Bénédictins 4 Place Maison Dieu Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Au départ de Limoges, embarquez pour une expérience magique à destination d’Eymoutiers. Le trajet aller-retour, départ à 13h30 et retour vers 17h (horaires indicatifs), propose des animations festives et un goûter en gare. Chaque enfant recevra un petit cadeau remis par le Père Noël en personne.

Informations et réservation sur le site web en lien. Pour les réservations du samedi 13 décembre, veuillez contacter le 05 55 50 56 55. .

English : Train du Père Noël Autorail Limoges Eymoutiers

German : Train du Père Noël Autorail Limoges Eymoutiers

Espanol : Train du Père Noël Autorail Limoges Eymoutiers

