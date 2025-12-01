Train du Père Noël

96 bis Avenue de la Gare Écueillé Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-21 17:30:00

Date(s) :

2025-12-21

Le traditionnel Train du Père Noël s’élancera d’Écueillé (14h00) et d’Heugnes (14h30) en direction de Pellevoisin, pour une après-midi festive placée sous le signe de la magie de Noël.

Le Père Noël en personne accueillera les enfants et leurs familles à bord du train et en gare d’arrivée, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Un spectacle de deux heures, est organisé pour les enfants par la Mairie de Pellevoisin dans la salle de fêtes. Animation avec la fanfare des Pellevoi’Zicos. Marché de Noël de Pellevoisin.

Voyage Retour Départ de Pellevoisin à 17h30. 6 .

96 bis Avenue de la Gare Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 6 51 98 10 07

English :

The traditional Santa Claus Train will set off from Écueillé (2:00 pm) and Heugnes (2:30 pm) towards Pellevoisin, for a festive afternoon of Christmas magic.

German :

Der traditionelle Zug des Weihnachtsmannes fährt von Écueillé (14.00 Uhr) und Heugnes (14.30 Uhr) in Richtung Pellevoisin, um dort einen festlichen Nachmittag im Zeichen des Weihnachtszaubers zu verbringen.

Italiano :

Il tradizionale Treno di Babbo Natale partirà da Écueillé (ore 14.00) e da Heugnes (ore 14.30) in direzione di Pellevoisin per un pomeriggio di magia natalizia.

Espanol :

El tradicional Tren de Papá Noel partirá de Écueillé (14.00 h) y Heugnes (14.30 h) en dirección a Pellevoisin para una tarde festiva de magia navideña.

L’événement Train du Père Noël Écueillé a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Pays de Valençay