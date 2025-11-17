Train du Père Noël Oumey Raucoules

Train du Père Noël

Oumey Gare Oumey Raucoules Haute-Loire

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Balade magique avec le Père Noël à bord du Velay Express ! Départ 14h30 de la gare d’Oumey pour un voyage féérique dans l’univers de Noël. Petits et grands, laissez-vous enchanter ! Réservation obligatoire

+33 4 71 59 68 06

English :

A magical ride with Santa Claus aboard the Velay Express! Depart 2.30pm from Oumey station for a magical journey into the world of Christmas. Young and old, let yourself be enchanted! Reservations required

German :

Magische Fahrt mit dem Weihnachtsmann an Bord des Velay Express! Abfahrt 14:30 Uhr am Bahnhof von Oumey für eine märchenhafte Reise in die Welt der Weihnacht. Ob Groß oder Klein, lassen Sie sich verzaubern! Reservierung erforderlich

Italiano :

Un magico viaggio con Babbo Natale a bordo del Velay Express! Partenza dalla stazione di Oumey alle 14.30 per un magico viaggio nel mondo del Natale. Grandi e piccini, lasciatevi incantare! Prenotazione obbligatoria

Espanol :

¡Un paseo mágico con Papá Noel a bordo del Velay Express! Salida de la estación de Oumey a las 14.30 h para un viaje mágico por el mundo de la Navidad. Grandes y pequeños, ¡déjense encantar! Reserva obligatoria

